La cantante estadounidense Patti Smith (c), su banda, y el productor ejecutivo y discográfico Jimmy Iovine (c-i) llegan al estreno mundial del documental 'Horses: Patti Smith and her Band' hoy, lunes 23 de abril de 2018, durante el Festival de Cine de Tribeca, en el Teatro Beacon de la ciudad de Nueva York (EE.UU.). EFE