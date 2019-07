El cantante y compositor canadiense Paul Anka ha subido esta noche al escenario del Festival Castillo de Peralada para exhibir veteranía y elegancia con sus clásicos temas que le hicieron llegar a lo más alto de las listas de éxitos durante los año sesenta.

Anka ha ofrecido ante el público de Peralada su último espectáculo 'Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way!', con el cual ha recordado el gran ídolo musical que fue durante los 50 y primera mitad de los 60.