El músico británico Paul McCartney lanzará mañana dos nuevos sencillos, anticipo de un nuevo álbum que espera publicar a finales de este año, informó hoy un comunicado publicado en su página web oficial.

El ex miembro de The Beatles hará públicos este miércoles los temas titulados "I Don't Know" y "Come On To Me", de los que ha revelado asimismo dos portadas que los acompañarán.