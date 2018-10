El bajista de The Beatles, Paul McCartney, ofreció hoy un enérgico concierto en el inicio del segundo fin de semana del festival Austin City Limits (ACL) en Texas (EE.UU.), donde interpretó las melodías de su último disco y algunos de los temas inolvidables de la mítica banda británica.

El compositor, de 76 años, cantó, tocó y disfrutó durante casi dos horas sobre el escenario, con una complicidad perfecta con el público texano que no paraba de bailar al ritmo de su música, en especial cuando sonaban himnos como "Let it be" o "Hey Jude".