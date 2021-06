La directora malagueña Macarena Astorga (c) junto a los protagonistas de su película "La casa del caracol", Javier Rey y Paz Vega, presentada hoy a la sección oficial a concurso del XXIV Festival de Cine en Español de Málaga. EFE/Daniel Pérez

Paz Vega, coprotagonista con Javier Rey de "La casa del caracol", debut de la malagueña Macarena Astorga, no ve "lobos" en su horizonte que le puedan impedir seguir creciendo. "Estoy escribiendo, tengo proyectos que quiero levantar, me he metido en una aventura de televisión y tengo películas por estrenar. La verdad es que estoy feliz".

Lleva casi tres años en España después de una larga y fructífera carrera en Hollywood, enlazando un proyecto de cine tras otro, una serie de televisión tras otra. Y hoy, protagonista absoluta de la jornada que marca el ecuador del Festival de Málaga, la sevillana se siente pletórica. "Estoy superagradecida", ha dicho en una entrevista con Efe.