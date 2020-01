La banda Pearl Jam, que no lanza un álbum de estudio desde 2013, confirmó hoy que regresará a la música este año con un nuevo disco, "Gigaton", que se lanzará el próximo 27 de marzo y cuyo primer sencillo "Dance of the Clairvoyants" estará disponible en las próximas semanas.

"Gigaton" será el primer trabajo del grupo desde "Lightning Bolt", que salió a la venta el 15 de octubre de 2013 como el décimo disco de la exitosa banda de rock nacida en el noroeste de EE.UU en los años 90 y aún en activo.