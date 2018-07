La banda norteamericana Pearl Jam, el último gran exponente de la música alternativa y 'grunge' de la costa oeste de EE.UU., ha revisitado algunos de los temas de su carrera musical en un Palau Sant Jordi lleno hasta la bandera.

Los de Seattle han comenzado el concierto poco después de las 21,30 horas con la balada "Loung Road", a la que ha seguido la tranquila "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town", perteneciente a su segundo álbum "Vs".