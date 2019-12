Pedro Almodóvar ha logrado 16 nominaciones a los Premios Goya, el número más alto desde que el manchego presenta sus películas, y de todas ellas, ha dicho, ha sido "Dolor y gloria" con la que más cariño ha notado: "La gente no se ha cortado de mostrarme cariño directo en esta supuesta biografía doliente".

"Hay una diferencia con respecto a las otras, y es que la gente me cogía del brazo, '¿estas bien, Pedro?', no se cortaban en mostrarme cariño directo. Creo que la gente me quiere mas después de esta película", ha señalado, visiblemente contento por la decisión de los académicos.