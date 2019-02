Pedro Almodóvar se ha mostrado hoy rotundo en la alfombra roja de los Premios Goya al ser preguntado por el partido de extrema derecha Vox: "le niego la existencia".

"Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión.