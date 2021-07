La actriz Penélope Cruz ha dedicado unas palabras de despedida a través de Instagram a la recientemente fallecida Pilar Bardem, también intérprete y madre de su marido, Javier Bardem, en las que entre otras cosas señala que "no se puede soñar una suegra mejor".

"Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo", afirma la protagonista de "Volver".