La actriz española Penélope Cruz recibió hoy una nominación a los Emmy por su papel en "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace".

Cruz competirá por el Emmy a la mejor actriz secundaria de serie limitada o película televisiva frente a Sara Bareilles ("Jesus Christ Superstar Live in Concert"); Judith Light ("American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace"); Adina Porter ("American Horror Story: Cult"); Merritt Wever ("Godless") y Letitia Wright ("Black Mirror - Black Museum").