Arturo Pérez-Reverte ha elegido París para presentar "Sabotaje", la tercera novela de "espías" protagonizada por Lorenzo Falcó, un canalla que el autor dejará hibernando un tiempo para dedicarse a otros proyectos y en la que, al igual que las anteriores, intenta recuperar "la naturalidad del horror".

"Falcó no desaparece, pero tras tres novelas dejo que siga su curso y más adelante, ya veremos", indica Pérez-Reverte que sostiene que su protagonista no es un personaje literario, sino que es de verdad, como algunas personas que conoció cuando era reportero de guerra: "yo he estado allí, donde nacen los Falcó".