El compositor y director húngaro Peter Eötvös ha sido reconocido este viernes con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música y Ópera de la Fundación BBVA, como "una de las voces musicales más importantes de nuestro tiempo", capaz de conectar tradición, vanguardia y emoción con el gran público.

"Su importancia artística, originalidad y contribución al avance de la música desde la segunda mitad del siglo XX se aprecia con claridad en sus partituras para voz, solista, orquesta y en sus óperas", destaca el acta del jurado sobre el autor de obras como "Three sisters", "Love and Other Demons" y "Senza Sangue".