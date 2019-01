El director de "El señor de los Anillos", Peter Jackson, dirigirá un documental sobre la grabación del álbum "Let it be" de los Beatles a partir de casi 55 horas de metraje inéditos, según ha anunciado hoy Universal Music.

La filmación se realizó entre el 2 y el 31 de enero de 1969 y originalmente se planteó para un especial de televisión que incluía como clímax la legendaria actuación de los Beatles en la azotea de las oficinas londinenses de Apple en Savile Row -hoy hace 50 años-.