Phyllis Zatlin (1938), la gran difusora del teatro español contemporáneo en Estados Unidos, está en un momento de su vida que responde a todo "si Dios quiere" porque en los últimos 20 años ha perdido a muchos amigos, la mayoría de ellos de las artes escénicas, a los que ha querido dedicar su último libro.

Zatlin presenta hoy en la SGAE "Memorias de amistades en España y Francia" (Ediciones Obliuas y Estreno Studies), la traducción que José Sánchez Company, uno de sus alumnos en Estados Unidos, ha hecho de "Writers to Remember. Memoirs of Friendships in Spain and France" (2015).