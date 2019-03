Por primera vez en 70 años de historia, la OTAN abre las puertas a la creación artística en vivo. Y la invitada para plasmar las entrañas de esa institución militar es la española Bea Sarrias, quien tiene encomendada la misión de capturar el alma de la sede de la Alianza Atlántica a través de la luz.

"En principio, no afecta para nada que esté pintando un edificio militar. Yo me intereso por la arquitectura, por el espacio, por cómo la luz juega con los diferentes elementos. El uso importa, pero una vez que observo un espacio me lo apropio", comparte con Efe Sarrias (Barcelona, 1978).