"Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo; ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho", así se confesaba Plácido Domingo en una entrevista concedida este sábado al programa "La pr1mera pregunta", de TVE, en la que se ha defendido una vez más al asegurar que "nunca" ha abusado de nadie.

Esta es la primera entrevista que el tenor concede a una televisión y a un medio español justo cuando se ha cumplido un año de las acusaciones de supuestos abusos sexuales a nueves mujeres a finales de los años 80, y que ha vuelto a negar públicamente.