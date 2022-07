Tras tres años, el tenor Plácido Domingo, de 81 años, reaparecerá el próximo domingo en el Teatro Real, una vuelta expresamente organizada por Universal Festival Music, pero a un escenario "que ha significado mucho para mí a nivel profesional, pero sobre todo mucho emocionalmente".

"Tengo la fortuna de visitar muchas ciudades maravillosas, pero en ningún lugar me siento en casa como en Madrid", ha dicho este viernes en una entrevista el tenor quien añade que "me encanta y me alienta actuar en Madrid".