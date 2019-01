"Por Zeus, que es una de las ciudades más grandes y hermosas". Así describe el dios Hermes, según un cronista clásico, a Plovdiv, la milenaria ciudad búlgara que hoy inaugura su año como Capital Europea de la Cultura.

La recomendación de Hermes la comparten los diarios The New York Times y The Guardian, que la han incluido en sus listas de sitios a los que ir este 2019.