Polonia ganó este domingo por segunda vez consecutiva el concurso Eurovisión Junior, que se celebró en la localidad polaca de Gliwice, donde el voto masivo del público fue decisivo para dar la victoria a la cantante Viki Gabor, seguida del representante de Kazajistán y de la española Melani, que quedó en tercer lugar con su tema "Marte".

La polaca Viki Gabor es así la ganadora del certamen con su tema "Superhero", una canción compuesta por Malgorzata Uscilowska, Patryk Kumór y Dominik Buczkowski, con partes en polaco y en inglés, donde se hace un llamamiento a todos los niños para unirse y cambiar el mundo: "We are the superheroes, we can save the world" ("Somos superhéroes, podemos cambiar el mundo").