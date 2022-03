Penha do Ninho do Bufo, en Portugal. La primera pintura rupestre de una parturienta hallada en Portugal por un grupo de arqueólogos se encuentra en este lugar, la Penha do Ninho do Bufo, una de las cuevas del Parque Natural de la Sierra de São Mamede, junto a la frontera hispanolusa. EFE/Jorge de Oliveira / ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***