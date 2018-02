David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó hoy una demanda contra la película "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, por el supuesto plagio de la obra de teatro "Let Me Hear You Whisper", escrita por su padre en 1969, informó hoy la revista Variety.

David Zindel asegura que las similitudes entre la obra de su padre y el filme, máximo favorito en la 90 edición de los Óscar con 13 nominaciones, son tan grandes que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto.