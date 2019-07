El cantante y guitarra de la banda británica de rock alternativo, The Cure, Robert Smith, durante la última jornada del Mad Cool 2019 celebrada en el barrio madrileño de Valdebebas. EFE/Kiko Huesca.

Adrenalina en camiones ha descargado la jornada de cierre del cuarto Mad Cool gracias a bombazos como el de Prophets of Rage, antes de que The Cure proporcionara la dosis necesaria de inmortalidad ante el máximo aforo de esta edición, 50.000 personas, según la organización.

Con una temperatura más benévola que en días previos, de la fortaleza del cartel de este sábado habla el hecho de que desde las 18.30 horas miles de personas se arremolinaran ya frente al concierto del valor emergente de Johnny Marr, que ha concluido por todo lo alto con "Take Me Out" de Franz Ferdinand.