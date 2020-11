Cuando parecía imposible, en el escenario global más incierto y en el personal más funesto, AC/DC han vuelto a encender las baterías a plena potencia para demostrar con "PWR UP", su primer álbum de material inédito en seis años, que los milagros existen, aunque a veces procedan de manos del demonio.

Críticos de medio mundo coinciden en ello ante la publicación este viernes de su decimoséptimo disco de estudio, un trabajo de doce cortes compacto, sólido, energizado, probablemente de lo mejor que han hecho en este siglo, a la altura según algunos de "Let There Be Rock" (1977) o "For Those About To Rock We Salute You" (1981).