El bajo de la banda estadounidense "Queens of the Stone Age", Troy Van Leeuwen, durante el concierto de la última jornada del festival Mad Cool ofrecido esta noche en el parque de Valdebebas, en Madrid. EFE/Tamara Rozas

Mad Cool termina como empezó, generando noticias y sobresaltos, además de un lema contra los privilegios en festivales que bien hubiera servido como reclamo para las largas colas de la apertura, propuesto por unos Queen Of The Stone Age (QOTSA) líderes de masas: "Let them in!".

El líder de la banda estadounidense, Josh Homme, ha incitado una pequeña insurrección en mitad de su concierto con ese "¡dejadlos pasar!", dirigido a los cuerpos de seguridad que gobernaban el acceso a la zona VIP, algo desangelada y situada justo delante del escenario, antes de animar al público a forzar su entrada: "¡Saltad las vallas!".