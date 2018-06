"We Will Rock You" o "We Are The Champions" nunca sonarán igual sin la voz de Freddie Mercury, aunque Adam Lambert ha hecho gala de su carisma esta noche para paliar la ausencia en Madrid de la estrella de Queen, agrupación que ha vuelto a pisar los escenarios de la ciudad después de 10 años.

Brian May ha sido esta vez el líder de la banda, junto a Roger Taylor, en el WiZink Center de Madrid, ciudad a la que los británicos regresan tras una década de ausencia gracias a la gira europea que conmemora los 40 años del álbum "News of the World", con temas tan míticos como "We Will Rock You" que, siempre con el recuerdo del eterno Freddie Mercury, ha interpretado Adam Lambert.