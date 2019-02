La banda británica Queen, acompañada por el vocalista estadounidense Adam Lambert en el lugar de Freddie Mercury, abrió hoy la 91 edición de los Óscar con una poderosa actuación en directo.

Por primera vez en treinta años, los Óscar no tienen presentador, tras la renuncia de Kevin Hart, por lo que la Academia de Hollywood encargó a Queen que hiciera los honores de comenzar la gala más importante del cine fragmentos de canciones como "We Will Rock You" o "We Are the Champions".