Quique González tiene nuevo disco, "Sur en el valle", un álbum sosegado, con espacios por los que sopla ese mismo viento del paisaje cántabro en el que vive desde hace años y que lo trastoca a uno, invitándolo "a enamorarse más, a tirarse por la ventana" o, como es el caso, a la reflexión interior.

"Siento que cada vez me cuestiono más", reconoce él en voz alta en una charla con Efe al preguntarle, por ejemplo, por su actual momento creativo. "No sé si tiene que ver con que pienso que no estoy en el mejor o lo contrario, porque cuanto más te cuestionas, más cosas buenas sacas por no darlo todo por sentado y arriesgarte con cosas distintas", valora.