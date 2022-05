Tres años después del éxito arrollador e inesperado de “Hierro”, los hermanos Coira regresan este viernes a Movistar Plus+ con su nueva propuesta, “Rapa”, un thriller rodado en una Galicia profunda y alejada de tópicos, en el que Javier Cámara y Mónica López se cruzan para resolver un crimen cometido por quien menos parece ser un asesino.

“Lo que me gusta de la trama es que los asesinos son gente normal. Durante muchos años el asesino ha sido Hannibal Lecter y no necesitaba motivación, era el mal por el mal (…) Ahora los interesante es que los asesinos son gente con la que incluso empatizas. Sus razones no las entiendes, porque es terrorífico lo que hacen, pero entiendes que puedan llegar a eso y me parece mucho más interesante”, cuenta a Efe en una entrevista el actor Javier Cámara.