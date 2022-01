¿Qué lleva a un artista que viene de celebrar 10 años en la música en el multitudinario Wizink Center de Madrid con el aforo agotado a una empresa arriesgada y alejada a priori de sus coordenadas musicales como la preselección para Eurovisión 2022? "Jugar", responde Rayden en una charla con Efe.

"Hace dos semanas vi el documental 'Get Back' de The Beatles, esas ganas de McCartney de probarse y demostrar cosas, como cuando la policía británica irrumpe en la azotea y ves que todo ese trabajo ha tenido como razón de ser el sentirse vivo. A mí también me gusta jugar. Para mí la música es un bendito accidente, que tal como empezó, se puede ir, pero que quedaré yo. Y cuando entiendes que eres juego, no pierdes el hambre", explica el músico madrileño.