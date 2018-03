La realidad virtual y la música del británico Sting se aúnan con la Historia del arte para concebir un espectáculo que recrea el proceso de creación de la Capilla Sixtina y que se estrena mañana en el Auditorio Conciliazione de Roma.

"Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel" ("El Juicio Final. Miguel Ángel y los Secretos de la Capilla Sixtina") ofrecerá al espectador un ángulo de visión de 270º de la más famosa estancia vaticana acompañado por música y bailes.