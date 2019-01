Tim Robbins, el director y creador de la compañía teatral "The Actors' Gang", se dirige al público hoy tras la representación de la obra "The New Colossus" en el marco del festival de teatro Santiago a Mil, en Santiago (Chile). EFE

Once actores originarios de distintas partes del mundo de la compañía teatral "The Actors' Gang" representan hoy la obra "The New Colossus" en el marco del festival de teatro Santiago a Mil, en Santiago (Chile). EFE