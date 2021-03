El director artístico de la compañía de danza contemporánea Elephant in the Black Box, Jean Philippe Dury, volverá a los Teatros del Canal con "Renaissance", un espectáculo ecléctico compuesto por dos coreografías: "The Hidden Beauty", de Dury, y "Nichts", de Goecke, una reinterpretación del mundo onírico de los cuentos clásicos.

Con "Renaissance" Jean Philippe Dury "vuelve a su eclecticismo y su sentir estético", se explica este lunes en una nota de prensa de los Teatros del Canal.