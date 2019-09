La actriz Renée Zellweger reconoció este martes que interpretar la canción "Somewhere Over the Rainbow" en su nueva película, "Judy", el retrato de los últimos meses de la vida de la actriz estadounidense Judy Garland, la conmovió "profundamente".

Zellweger participó esta jornada en el estreno de "Judy" en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) junto con el director del filme, Rupert Goold ("True Story", 2015), donde habló sobre la alfombra roja sobre "Over the Rainbow", la canción más conocida de "The Wizard of Oz" (1939).