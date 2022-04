Dos meses después de salir del hospital tras pasarlo “muy mal” por el coronavirus, Antonio Resines se encuentra feliz de haber superado la enfermedad y asegura que el virus no le ha cambiado la forma de ver la vida, aunque hoy sí es más consciente de peligros que antes no veía.

“Si te digo que no me cambia nada, parece que lo que me ha pasado ha sido una cosa como que me he caído y me he levantado y no. Pero realmente yo creo que no me ha cambiado nada, aunque soy mucho más consciente de que hay que tener cuidado con determinado tipo de cosas”, cuenta a Efe el actor en una entrevista, con motivo del estreno este viernes de su nueva serie, “Sentimos las molestias” (Movistar Plus+).