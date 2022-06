La cocinera africana, Nicola Kagoro (d) recibe el premio de la segunda edición de 50 Next, un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía, unas jornadas en las han participado desde los seleccionados en 2021 a los cocineros que han sido reconocidos como los mejores del mundo. EFE/Luis Tejido

La cocinera ucraniana Dinara Kasko recibe el premio de la segunda edición de 50 Next, un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía, unas jornadas en las han participado desde los seleccionados en 2021 a los cocineros que han sido reconocidos como los mejores del mundo. EFE/Luis Tejido

Los premiados de la segunda edición de 50 Next, un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía, unas jornadas en las han participado desde los seleccionados en 2021 a los cocineros que han sido reconocidos como los mejores del mundo. EFE/Luis Tejido

Potabilizar agua con cáscaras de frutas y verduras, teñir ropa con residuos de comida o prolongar la vida de los alimentos en envases con luz ultravioleta son algunos de los proyectos reconocidos en la 50 Next Class of 2022, que se ha presentado este viernes en Bilbao.

La lista de estos jóvenes talentos, propuestos por el Basque Culinary Center como socio académico en este ámbito para The World's 50 Best Restaurants -promotor de 50 Next-, incluye a personas de 30 territorios de todos los continentes vinculadas con la gastronomía desde la cocina, la producción, la tecnología, la educación o la ciencia.