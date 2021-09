REYKO, el dúo español de pop electrónico que componen Soleil e Igor, ha sobrevivido a un doble confinamiento, uno por temas legales y otro por la pandemia, tras el que se disponen a lanzar su segundo álbum "Pulse", con el que mandan un mensaje muy claro: "Esta es la música que vamos a querer tocar cuando acabe la pandemia y nos volvamos todos locos".

Afincados en Londres desde hace más de una década, donde ya han podido vivir el privilegio de tocar en conciertos sin restricciones, Soleil e Igor publican este viernes su segundo disco, el siguiente paso adelante tras asentarse en el panorama musical con los temas "Spinning Over You", "Hierba Mala", presente en varios capítulos de la serie "Élite", y "Set You Free", sintonía de la serie de Netflix "Toy Boy".