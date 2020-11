Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014, no sabía nada sobre Ricky Merino el día que recibió la oferta de versionar juntos "Smalltown Boy", pero la fuerza del mensaje de ese clásico de Bronski Beat llevó a firmar una orgullosa alianza por esos otros niños "maricones" de pueblo que aún sufren en silencio por su condición.

"Yo era un niño maricón de una ciudad pequeña. En el colegio me llamaban mariquita y me hacían la vida imposible. Crecí pensando que ser homosexual era algo malo. Cuando vine a Madrid, empecé a encontrar referentes que me hicieron entender que no estaba solo", relata Merino (Palma de Mallorca, 1986) en una charla con Efe.