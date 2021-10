Treinta años después de "Thelma y Louise" (1991), película pionera contra la cultura de la violación, Ridley Scott vuelve a abordar el tema en "El último duelo", una historia ambientada en la Francia del siglo XIV acerca de una mujer violada que se atreve a denunciarlo y que llega este viernes a los cines.

El guion, basado en un ensayo homónimo de Eric Jagger publicado en 2004, es obra de Ben Affleck y Matt Damon, quienes no habían vuelto a escribir juntos desde "Good Will Hunting" ("El indomable Will Hunting", 1997), ganadora del Óscar al mejor guion original. Esta vez han contado con la colaboración de una tercera escritora, Nicole Holfocener.