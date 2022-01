La cantante Marta Sango (c) interpreta "Sigues en mi mente", durante su actuación este jueves en la segunda semifinal del Benidorm Fest para la elección del representante de España en Eurovisión 2022. EFE/Morell

Proyección del video "Quién lo diría", del cantante Gonzalo Hermida, que no ha asistido a la gala tras dar positivo en covid, durante la segunda semifinal del Benidorm Fest celebrada este jueves para la elección del representante de España en Eurovisión 2022. EFE/Morell

Rigoberta Bandini ("Ay Mama"), la máxima apoyada por las tres vías de voto, así como Rayden ("Calle de la llorería"), Xeinn ("Eco") y Gonzalo Hermida ("Quién lo diría") han logrado esta noche el pase a la final de Benidorm Fest, de la que saldrá el candidato español en Eurovisión 2022.

La segunda semifinal, celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de la localidad alicantina que da nombre a este nuevo festival, ha concluido asimismo con la eliminación de Marta Sango ("Sigues en mi mente"), Sara Deop ("Make You Say") y Javiera Mena ("Culpa"), quien no ha podido actuar por ser positivo en covid-19.