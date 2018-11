La leyenda puertorriqueña Rita Moreno, ganadora del Óscar por "West Side Story" (1961), participará en la adaptación cinematográfica del musical "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Moreno trabajará en esta película con mucho sabor latino y en la que Miranda, nacido en Estados Unidos pero de origen puertorriqueño, será uno de los productores.