Piezas de cerámica elaboradas por Rita GT, una artista portuguesa que busca, mediante sus performances, "generar una cura colectiva" contra las injusticias que sufren las mujeres. EFE/ Rita GT/Silvia Escorcio de This is Cuco

Piezas de cerámica en la antigua fábrica de cerámica de Viana do Castelo (Portugal) elaboradas por Rita GT, una artista portuguesa que busca, mediante sus performances, "generar una cura colectiva" contra las injusticias que sufren las mujeres. EFE/ Rita GT/Silvia Escorcio de This is Cuco