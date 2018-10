Robe Iniesta, leyenda del rock nacional como cara más visible de Extremoduro, aparca al menos "de seguidito" su actual proyecto musical, Robe, con el estreno en cines del filme en el que ilustra su exitosa última gira con esta formación, "Bienvenido al temporal".

"Seguidito del tirón no me veo haciendo otro disco de Robe. Estoy componiendo, haciendo cosas nuevas... Me da pena que cambie el ciclo, pero creo que toca cambiar, aunque no sé hacia dónde. Cuando llegue el momento, elegiré. No quiero obligarme a algo con lo que no esté a gusto", ha indicado en una rueda de prensa hoy en Madrid.