Fotografía facilitada por Doctor Music de King Crimson, la banda pionera de rock progresivo, la que rompió moldes en 1969 con aquel mítico "In the Court of the Crimson King" con la portada del hombre gritando, que celebra este año su 50 aniversario con un objetivo en mente: introducir su música en los "oídos inocentes" de nuevos públicos. EFE