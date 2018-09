El actor británico Robert Pattinson, protagonista de "High Life", último filme de Claire Denis que compite en el 66 Festival de Cine de San Sebastián, ha dicho hoy que ya se ha acostumbrado a que el público opine "un año una cosa, y al siguiente, otra" sobre su trabajo. "Es como una marea", ha dicho.

"Desde que me convertí en actor, encuentro que todos los papeles que he hecho son muy personales, pero de eso se trata, ¿no? Esto (de la opinión del público) -ha dicho- es como una especie de marea, no tenemos control sobre ello, pero agradezco a algunas personas el trabajo que he podido hacer con ellos en los últimos años".