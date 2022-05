26 may. 2022

EFE Madrid 26 may. 2022

Pocos como Rocío Márquez pueden pasar de la ortodoxia a la revolución flamenca, volver y no solo salir indemnes, sino victoriosos para reemprender poco después otro viaje de descubrimiento aún más audaz junto al DJ y productor Bronquio. En pocas palabras, para pasar del "Firmamento" (2017) al "Tercer cielo".

"No pretendo cambiar el flamenco ni ser ejemplo de nada. Pero después de un proceso de conexión personal, de crisis, de búsqueda y de autoaceptación, me doy cuenta de que lo que necesito es estar viva y compartir; es lo que me motiva", explica la artista onubense en una charla con Efe.