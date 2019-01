La cinta mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, logró una nominación al Óscar a mejor película en lengua extranjera, mientras que la colombiana y también preseleccionada "Pájaros de verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra, no pasó el corte, anunció hoy la Academia de Hollywood.

"Roma", cinta de la plataforma digital Netflix que ha sido una de las películas más aclamadas del año, se verá las caras por esta estatuilla con los largometrajes "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).