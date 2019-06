El torero valenciano Román Collado, herido de extrema gravedad el pasado 9 de junio en Las Ventas, ha asegurado hoy en rueda de prensa que en los minutos que pasaron desde que le cogió el toro hasta que llegó a la enfermería pensaba que se "moría".

"Me acuerdo de todo. Sabía que al entrar a matar podía echarme mano. Pero tenía que ser así, por derecho. Luego noté el pitón entrando en la pierna y empecé a sentir mucho dolor, también porque no me soltaba. Cuando caí al ruedo lo primero que hice fue taponar a la herida, que era tremenda y sangraba una barbaridad. Ahí me asusté mucho", ha confesado este joven valenciano, de 26 años.