Rosalía deslumbró este domingo en su retorno a Nueva York, una ciudad que le inspiró mientras grababa su álbum "Motomami" y a la que dedicó toda su energía en el primer concierto de dos en la histórica sala Radio City Music Hall, abarrotada de un público entusiasta y mayoritariamente latino.

"Es una de las ciudades que más me gustan. Me inspira y me encanta. La última vez que toqué aquí fue en un sitio más pequeño, y venir aquí y veros a todos es increíble. Que lo sepáis: me siento bien agradecida", dijo la cantante española, recordando una de las actuaciones clave de su despegue internacional, en 2019.