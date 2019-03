La intérprete y compositora española Rosalía ha sorprendido en las últimas horas con el lanzamiento de un tema nuevo de su puño y letra, "Con altura", en el que colabora con J Balvin y El Guincho para rendir homenaje "al reguetón más clásico: el reguetón playero".

"Cuando era más joven me encantaba escuchar reguetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas", ha explicado la artista en declaraciones recogidas por Sony Music.